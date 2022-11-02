Укрэнерго ввела графики почасовых отключений электросети

В среду, 2 ноября, с 6 часов утра стартовали новые графики почасовых отключений.
Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.
Об этом сообщают в Telegram-канале компании.
Графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее.
Сообщается, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.
Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго).
Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.
Об этом сообщают в Telegram-канале компании.
Графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее.
Сообщается, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.
Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго).
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