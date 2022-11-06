Укрэнерго ввел в действие графики почасовых отключений (ГПО)

Сегодня, 6 ноября, диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Введено в действие графики почасовых отключений (ГПО).
Во время действия графиков почасовых отключений найти информацию об отключении конкретной области или города можно на сайте, в личном кабинете или в соцсетях соответствующего оператора системы распределения (облэнерго).
Ранее сообщалось, что не исключена полная эвакуация Киева в случае катастрофического положения в электросети.
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