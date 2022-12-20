Укрэнерго: в центральном регионе сохраняется значительный дефицит мощности

По состоянию на утро в центральном регионе и Киеве сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме .
В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете - питание критической инфраструктуры.
Ремонтные бригады Укрэнерго, генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение.
Ожидается, что 20 декабря удастся включить определенное оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.
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