Укрэнерго: в центральном регионе сохраняется значительный дефицит мощности

12:38 20 декабря Киев, Украина

По состоянию на утро в центральном регионе и Киеве сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме .

"Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности в центральном регионе и Киеве", — говорится в сообщении.

В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете - питание критической инфраструктуры.

Ремонтные бригады Укрэнерго , генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение.



Ожидается, что 20 декабря удастся включить определенное оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.