Укрэнерго сообщило о последствиях ночного ракетного удара

12:32 21 сентября Киев, Украина

В четверг, 21 сентября в результате массированной ракетной атаки произошло повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины.





В результате атаки были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Сейчас идет восстановление питания потребителей. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго В результате атаки были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Сейчас идет восстановление питания потребителей.

"По причине боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов. Кроме последствий ракетной атаки утром, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донецкой, Запорожье, Харьковщине, Херсонщине, Сумщине. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, 20 сентября вечерний максимум потребления был на 0,9% выше, чем 19 сентября.



21 сентября Украина импортирует электроэнергию из Словакии. Общий объем 319 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт.



Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4796 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 426 МВт.



Продолжается плановая ремонтная кампания на объектах.