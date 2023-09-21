Укрэнерго сообщило о последствиях ночного ракетного удара

В четверг, 21 сентября в результате массированной ракетной атаки произошло повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.
В результате атаки были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Сейчас идет восстановление питания потребителей.
В результате атаки были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Сейчас идет восстановление питания потребителей.
По данным Укрэнерго, 20 сентября вечерний максимум потребления был на 0,9% выше, чем 19 сентября.
21 сентября Украина импортирует электроэнергию из Словакии. Общий объем 319 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт.
Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4796 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 426 МВт.
Продолжается плановая ремонтная кампания на объектах.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии