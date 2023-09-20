Укрэнерго сообщает о планируемом экспорте электроэнергии в Словакию и Молдову

12:24 20 сентября Киев, Украина

Планируемый экспорт электроэнергии из Украины в Словакию и Молдову в среду, 20 сентября составляет 2813 МВт-час. Импорт электричества из Словакии – 645 МВт-час.

"Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 645 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт. Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 2813 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт", – говорится в сообщении.

В компании также проинформировали, что во вторник, 19 сентября, вечерний максимум потребления электроэнергии был на том же уровне, что и 18 сентября.



Отмечается, что 19 сентября было зафиксировано временное выключение защитой межгосударственной высоковольтной воздушной линии на стороне соседней страны. Через 7 минут линия была возвращена в работу, обесточивания потребителей не было.



В "Укрэнерго" добавили, что из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов в Хмельницкой области. По боевым действиям и по другим причинам без света остается 418 населенных пунктов.

"В результате ракетных и артиллерийских обстрелов есть повреждения в сетях на Донетчине, Харьковщине. На утро еще остаются обесточенные из-за боевых действий потребители на Днепропетровщине, Запорожье, Сумщине, Черниговщине, Херсонщине. Восстановление питания происходит по ситуации безопасности и с разрешения военных. обесточивание потребителей в Кировоградской области, продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Также на одной из тепловых электростанций по ремонту вернулся энергоблок. На других объектах генерации идет плановая ремонтная кампания.