Укрэнерго сообщает о планируемом экспорте электроэнергии в Словакию и Молдову

Планируемый экспорт электроэнергии из Украины в Словакию и Молдову в среду, 20 сентября составляет 2813 МВт-час. Импорт электричества из Словакии – 645 МВт-час.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В компании также проинформировали, что во вторник, 19 сентября, вечерний максимум потребления электроэнергии был на том же уровне, что и 18 сентября.
Отмечается, что 19 сентября было зафиксировано временное выключение защитой межгосударственной высоковольтной воздушной линии на стороне соседней страны. Через 7 минут линия была возвращена в работу, обесточивания потребителей не было.
В "Укрэнерго" добавили, что из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов в Хмельницкой области. По боевым действиям и по другим причинам без света остается 418 населенных пунктов.
Отмечается, что 19 сентября было зафиксировано временное выключение защитой межгосударственной высоковольтной воздушной линии на стороне соседней страны. Через 7 минут линия была возвращена в работу, обесточивания потребителей не было.
В "Укрэнерго" добавили, что из-за погодных условий обесточены 10 населенных пунктов в Хмельницкой области. По боевым действиям и по другим причинам без света остается 418 населенных пунктов.
Также на одной из тепловых электростанций по ремонту вернулся энергоблок. На других объектах генерации идет плановая ремонтная кампания.
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