Укрэнерго: рекордный спрос на электричество в Украине в выходные дни

В выходные дни, 19 и 20 августа, спрос на электричество достиг нового пика, как сообщили представители Укрэнерго.
В воскресенье, 20 августа, был зафиксирован абсолютный максимум потребления электроэнергии в выходные дни. Этот показатель оказался выше предыдущего рекорда, установленного 5 августа, на 0,3%.
По информации Укрэнерго, в целом за выходные потребление электроэнергии и температура воздуха значительно превышали норму. В частности, в субботу, 19 августа, объем потребления был выше на 5% по сравнению с предыдущей субботой, 12 августа, а воскресное потребление превысило показатели предыдущего воскресенья на 10%.
Представители НЭК (Национальная энергетическая компания) отметили, что 21 августа планируется импортировать дополнительную электроэнергию из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью до 518 МВт в определенные промежутки времени. При этом экспорт электроэнергии не предполагается.
Граждан Украины призывают бережно относиться к энергопотреблению и экономно использовать электроэнергию.
В воскресенье, 20 августа, был зафиксирован абсолютный максимум потребления электроэнергии в выходные дни. Этот показатель оказался выше предыдущего рекорда, установленного 5 августа, на 0,3%.
По информации Укрэнерго, в целом за выходные потребление электроэнергии и температура воздуха значительно превышали норму. В частности, в субботу, 19 августа, объем потребления был выше на 5% по сравнению с предыдущей субботой, 12 августа, а воскресное потребление превысило показатели предыдущего воскресенья на 10%.
Представители НЭК (Национальная энергетическая компания) отметили, что 21 августа планируется импортировать дополнительную электроэнергию из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью до 518 МВт в определенные промежутки времени. При этом экспорт электроэнергии не предполагается.
Граждан Украины призывают бережно относиться к энергопотреблению и экономно использовать электроэнергию.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии