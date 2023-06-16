Укрэнерго проводит расследование после массированных отключений электричества

Укрэнерго, национальная энергетическая компания, объявила о начале расследования причин массовых аварийных отключений электричества по всей Украине.
Согласно официальному заявлению компании, инцидент произошел во вторник, 30 мая, когда несколько магистральных высоковольтных линий были аварийно отключены около 13:00.
В результате этого автоматически сработала система безопасности, и электроснабжение было прервано в нескольких областях.
На данный момент энергетики работают над восстановлением электричества, и ожидается, что свет будет восстановлен в ближайшие часы.
В своем сообщении компания подчеркнула, что уже начато расследование для выяснения причин инцидента. Однако важно отметить, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме.
Также стало известно, что компания ДТЭК сообщила о снижении частоты в объединенной энергосистеме Украины, и специалисты Укрэнерго в настоящее время выясняют причины этого снижения. В 14:32 энергетикам было дано разрешение на восстановление электроснабжения.
Согласно официальному заявлению компании, инцидент произошел во вторник, 30 мая, когда несколько магистральных высоковольтных линий были аварийно отключены около 13:00.
В результате этого автоматически сработала система безопасности, и электроснабжение было прервано в нескольких областях.
На данный момент энергетики работают над восстановлением электричества, и ожидается, что свет будет восстановлен в ближайшие часы.
В своем сообщении компания подчеркнула, что уже начато расследование для выяснения причин инцидента. Однако важно отметить, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме.
Также стало известно, что компания ДТЭК сообщила о снижении частоты в объединенной энергосистеме Украины, и специалисты Укрэнерго в настоящее время выясняют причины этого снижения. В 14:32 энергетикам было дано разрешение на восстановление электроснабжения.
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