10:37 28 октября Киев, Украина

"Укрэнерго" отменила экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября, сообщили в ДТЭК "Киевские региональные электросети".

«С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом», – пишут в ДТЭК.

В самом Киеве продолжатся экстренные отключения света.

В то же время ситуация в энергосистеме до сих пор напряженная, у стран просят продолжать ограничивать потребление утром, с 08:00 до 11:00, и вечером, с 17:00 до 23:00. В настоящее время нельзя пользоваться энергозатратными приборами: обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомойками и т.д.



В ночь на 27 октября Россия в очередной раз атаковала оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях, в результате чего в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления . Поэтому в «Укрэнерго» заявили , что вводят в области беспрецедентные экстренные ограничения. Отмечалось, что отключения станут более жесткими и продолжительными, а графики перестали быть актуальными.