Укрэнерго объявила об аварийном ремонте, но энергоснабжение стабильно

В Украине произошло отключение двух тепловых энергоблоков, как сообщила компания "Укрэнерго" во вторник, 24 октября.
По информации "Укрэнерго", два энергоблока - один на тепловой электростанции и другой на теплоэлектроцентрали - были отправлены на аварийный ремонт. Тем не менее, в стране по-прежнему достаточно производимой украинскими электростанциями электроэнергии для удовлетворения потребностей всех домашних и корпоративных потребителей, и никаких ограничений в энергосистеме не предусматривается, при условии отсутствия новых обстрелов. Не вводились и ограничения на потребление электроэнергии.
Однако из-за боевых действий и других факторов, 440 населенных пунктов остаются без электроснабжения. В ряде областей, включая Донецкую, Кировоградскую, Харьковскую и Херсонскую, имеются повреждения в электросетях, и проводятся аварийно-восстановительные работы, которые зависят от ситуации по безопасности и требуют разрешения военных властей.
На данный момент Украина осуществляет импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы, общим объемом 166 МВт-ч, с максимальной мощностью до 105 МВт в отдельные часы. В то же время страна экспортирует электроэнергию в Словакию и Молдову на общий объем 3300 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт.
По информации "Укрэнерго", два энергоблока - один на тепловой электростанции и другой на теплоэлектроцентрали - были отправлены на аварийный ремонт. Тем не менее, в стране по-прежнему достаточно производимой украинскими электростанциями электроэнергии для удовлетворения потребностей всех домашних и корпоративных потребителей, и никаких ограничений в энергосистеме не предусматривается, при условии отсутствия новых обстрелов. Не вводились и ограничения на потребление электроэнергии.
Однако из-за боевых действий и других факторов, 440 населенных пунктов остаются без электроснабжения. В ряде областей, включая Донецкую, Кировоградскую, Харьковскую и Херсонскую, имеются повреждения в электросетях, и проводятся аварийно-восстановительные работы, которые зависят от ситуации по безопасности и требуют разрешения военных властей.
На данный момент Украина осуществляет импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы, общим объемом 166 МВт-ч, с максимальной мощностью до 105 МВт в отдельные часы. В то же время страна экспортирует электроэнергию в Словакию и Молдову на общий объем 3300 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии