Укрэнерго: нет планов вводить графики отключений

Председатель Укрэнерго, Владимир Кудрицкий, подчеркнул, что компания не планирует вводить графики отключений электроэнергии. Он уточнил, что обновление таких графиков Министерством энергетики не означает автоматическое применение их в практике, но служит мерой готовности.
По словам Кудрицкого, это обусловлено несколькими факторами. Графики отключений формируются на местах, включая облэнерго, так как они касаются конкретных потребителей, и это решается на более локальном уровне, а не централизованно в Укрэнерго.
Что касается системы аварийных ограничений электроснабжения, то она будет лучше сбалансирована с учетом опыта прошлого года. Важно отметить, что сейчас на местах существует больше объектов критической инфраструктуры, таких как больницы, котельные, школы, детские сады и насосные станции, оборудованных автономными источниками питания по сравнению с прошлым годом.
Кудрицкий отметил, что благодаря этим автономным источникам питания уровень устойчивости критической инфраструктуры на местах в настоящее время выше. Это означает, что даже большим медицинским учреждениям теперь доступны достаточные генераторные мощности, что является улучшением по сравнению с предыдущими событиями.
Кроме того, Владимир Кудрицкий отметил, что на данный момент в Украине больше объектов критической инфраструктуры обладают автономными источниками питания, что повышает устойчивость энергосистемы страны.
По словам Кудрицкого, это обусловлено несколькими факторами. Графики отключений формируются на местах, включая облэнерго, так как они касаются конкретных потребителей, и это решается на более локальном уровне, а не централизованно в Укрэнерго.
Что касается системы аварийных ограничений электроснабжения, то она будет лучше сбалансирована с учетом опыта прошлого года. Важно отметить, что сейчас на местах существует больше объектов критической инфраструктуры, таких как больницы, котельные, школы, детские сады и насосные станции, оборудованных автономными источниками питания по сравнению с прошлым годом.
Кудрицкий отметил, что благодаря этим автономным источникам питания уровень устойчивости критической инфраструктуры на местах в настоящее время выше. Это означает, что даже большим медицинским учреждениям теперь доступны достаточные генераторные мощности, что является улучшением по сравнению с предыдущими событиями.
Кроме того, Владимир Кудрицкий отметил, что на данный момент в Украине больше объектов критической инфраструктуры обладают автономными источниками питания, что повышает устойчивость энергосистемы страны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии