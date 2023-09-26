Укрэнерго: нет планов вводить графики отключений

12:16 26 сентября Киев, Украина

Председатель Укрэнерго, Владимир Кудрицкий, подчеркнул, что компания не планирует вводить графики отключений электроэнергии. Он уточнил, что обновление таких графиков Министерством энергетики не означает автоматическое применение их в практике, но служит мерой готовности.

По словам Кудрицкого, это обусловлено несколькими факторами. Графики отключений формируются на местах, включая облэнерго, так как они касаются конкретных потребителей, и это решается на более локальном уровне, а не централизованно в Укрэнерго.

Что касается системы аварийных ограничений электроснабжения, то она будет лучше сбалансирована с учетом опыта прошлого года. Важно отметить, что сейчас на местах существует больше объектов критической инфраструктуры, таких как больницы, котельные, школы, детские сады и насосные станции, оборудованных автономными источниками питания по сравнению с прошлым годом.

Кудрицкий отметил, что благодаря этим автономным источникам питания уровень устойчивости критической инфраструктуры на местах в настоящее время выше. Это означает, что даже большим медицинским учреждениям теперь доступны достаточные генераторные мощности, что является улучшением по сравнению с предыдущими событиями.

Кроме того, Владимир Кудрицкий отметил, что на данный момент в Украине больше объектов критической инфраструктуры обладают автономными источниками питания, что повышает устойчивость энергосистемы страны.