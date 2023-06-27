"Укрэнерго" модернизирует и усилит защиту магистральных сетей

11:18 27 июня Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Укрэнерго" начинает пилотный проект "Сеть будущего", в рамках которого будет проходить модернизация и усиление защиты магистральных сетей, а также внедрение технологий Интернета в секторе энергетики.Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Для воплощения проекта в жизнь наша компания подписала Меморандум о взаимопонимании с мировым лидером в области цифровых сетевых технологий Cisco . Среди пяти направлений инициативы "Сети будущего" в первую очередь сотрудничество с Cisco будет направлено на защиту технологических сетей", - говорится в сообщении "Укрэнерго"".

Проект включает модернизацию сетей и внедрение сенсоров и программного обеспечения для мониторинга безопасности технологических процессов. С помощью новых технологий и подходов к защите от Cisco "Укрэнерго" сможет лучше выявлять потенциальные киберугрозы для технологических сетей и эффективно на них реагировать.



Также вместе с Cisco "Укрэнерго" будет работать над:

модернизация инфраструктуры сетей и улучшение систем управления и защиты, чтобы повысить устойчивость синхронизации энергосистемы с ENTSO-E, обеспечить стабильность и надежность работы в условиях войны;

предоставлением работникам оперативной поддержки экспертов прямо во время работ через Webex эксперт, чтобы ускорить и улучшить качество выполнения работ. Для этого на пилотной подстанции будет построена необходимая мобильная инфраструктура связи;

обучением и обменом опыта для возможности внедрения современных технологий, разработкой специальных учебных курсов;

поддержкой реализации проекта балансировки погрузки на водонагревателях, направленного на уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления.

По словам члена правления, директора по ИТ "Укрэнерго" Сергея Галагана, этот стратегический шаг между национальной энергетической компанией и Cisco открывает новые возможности модернизации энергетического сектора Украины.