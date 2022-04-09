19:16 08 апреля Киев, Украина





Большинство из них выехали в Польшу – это более 2,53 млн человек. Свыше 671 тысячи человек отправились в Румынию, 408 тысяч – в Венгрию, 404 тысячи человек – в Молдову, 373 тысячи – в Россию, 307 тысяч – в Словакию и 19 тысяч – в Беларусь. Украину с начала войны покинули более 4,3 млн человек, следует из данных на сайте агентства ООН по делам беженцев.Большинство из них выехали в Польшу – это более 2,53 млн человек. Свыше 671 тысячи человек отправились в Румынию, 408 тысяч – в Венгрию, 404 тысячи человек – в Молдову, 373 тысячи – в Россию, 307 тысяч – в Словакию и 19 тысяч – в Беларусь.

На начало 2022 года на территории Украины проживал 41 млн человек.



Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди ранее назвал растущее число бегущих из Украины людей "самым масштабным кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны".



С начала российского вторжения, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине погибли 1626 человек, ранения получили 2267 человек.