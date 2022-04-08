Украину ожидают ночные заморозки и ясные дни

09:23 12 ноября Киев, Украина

Синоптики обещают 12 ноября солнечный день с незначительной облачностью. Ночью практически по всей Украине ожидаются заморозки



Ночью температура воздуха от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем обещают от +4 до +7 градусов. На юге страны днем воздух прогреется до 10 градусов выше нуля.



В четверг в Киеве будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет от нуля до 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля.

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