Украину ожидает очередная волна аномальной жары - синоптик

07:13 13 августа Киев, Украина

Синоптик Наталья Диденко советует украинцам полнее насладиться комфортной температурой, которая на время установилась в Украине. В ближайшие дни она будет медленно подниматься, и впереди нас всех ждет очередная волна аномальной жары.

Синоптик отметила, что в воскресенье, 13 августа, следует ожидать температуру воздуха на уровне +24+29 градусов. А уже в понедельник, 14 августа, на территории страны станет теплеть до +26+31 градуса и еще выше.

"В понедельник уже +30 градусов и дальше по неделе выше и выше. Жара уже разминается, рисует губки перед зеркалом и ставит ножку с красным педикюром на автомобильную ступеньку - готовьте веера, кондиционеры, вентиляторы и голые плечи!" - добавила Диденко.

Напомним, климатологи официально признали июль 2023 года самым жарким месяцем в истории на Земле.