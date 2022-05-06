Украину не считают безопасной страной для туризма

Международная организация International SOS составила мировую карту для путешественников. На карте нанесены самые опасные и безопасные части мира для путешественников любой категории. Из-за военных конфликтов на территории Украины, наша страна попала в перечень «экстремальных территорий».

Аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности, социальных волнений, а также количества серьезных преступлений и мелкого хулиганства. Также учитывались надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, и уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

Украина на карте окрашена в оранжевый цвет, а охваченные войной Донецкая и Луганская области - бордовым оттенком, что говорит о их максимальной угрозе.

14 стран мира были определены как экстремально опасные (Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан и ЦАР, а также части Нигерии, Демократическая Республика Конго, Пакистан, Ирак и Египет).