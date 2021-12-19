Украину хотят сделать страной электромобилей

Правительство намерено стимулировать украинцев на покупку электрокаров, для этого будут созданы надлежащие условия и инфраструктура.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, говорится на сайте ведомства во вторник, 18 августа.
Криклий сообщил, что по состоянию на конец июля 2020 года в Украине зарегистрировали около 23 тыс. электромобилей и еще больше гибридов. В общей сложности - около 46 тыс. электронных авто.
Электромобили в приоритете
По словам министра, для стимуляции покупки электромобилей в Украине необходимо развить соответствующую инфраструктуру, а также удешевить их стоимость.
Электромобили в приоритете
По словам министра, для стимуляции покупки электромобилей в Украине необходимо развить соответствующую инфраструктуру, а также удешевить их стоимость.
Чем занимается правительство?
Как подчеркнул министр, ведомство поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и инициирует размещения специальных электрозаправок на дорогах.
Также в ведомстве собираются путем привлечения кредитов поэтапно заменить общественный транспорт на электротранспорт в городах.
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