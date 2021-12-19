Украину хотят сделать страной электромобилей

15:10 19 Август Киев, Украина

Правительство намерено стимулировать украинцев на покупку электрокаров, для этого будут созданы надлежащие условия и инфраструктура.
 
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, говорится на сайте ведомства во вторник, 18 августа.
 
Криклий сообщил, что по состоянию на конец июля 2020 года в Украине зарегистрировали около 23 тыс. электромобилей и еще больше гибридов. В общей сложности - около 46 тыс. электронных авто.

Электромобили в приоритете
По словам министра, для стимуляции покупки электромобилей в Украине необходимо развить соответствующую инфраструктуру, а также удешевить их стоимость.
"Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено стимулирование использования электромобилей. В ближайшее время мы планируем обновить ее положения, в том числе по использованию городского электрического транспорта. Однако наша главная задача - создать условия для производства электромобилей в Украине", - отметил Криклий.

фото: станция для зарядки электрокаров

Чем занимается правительство?
Как подчеркнул министр, ведомство поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и инициирует размещения специальных электрозаправок на дорогах.
"Мы планируем изменить ГСН и предусмотреть размещение электрозаправок на всех автомобильных дорогах общего пользования, а не только государственного значения", - заявил Криклий.
Также в ведомстве собираются путем привлечения кредитов поэтапно заменить общественный транспорт на электротранспорт в городах.