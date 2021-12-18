Украинско-корейская коллаборация: электровтобусы для Европы

Государственное космическое агентство Украины, предприятие "Южмаш" и южнокорейская компания Caris подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает производство пяти тыс. электробусов и 7,8 тыс зарядных станций к ним. Предполагаемые инвестиции в производство на украинских мощностях достигнут 23 млрд гривен: начать производство рассчитывают до 2023 года.
Как сообщили на предприятии, новую продукцию рассчитывают экспортировать в Европу. К сожалению, никаких технических характеристик электробусов и зарядных станций не назвали ни на украинском, ни на корейском предприятии.
Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, занимается производством инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения.
А тем временем днепровское КБ "Южное" приобрело новейший станок для производства деталей ракетно-космической техники, в частности камер сгорания ракетных двигателей.
Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, занимается производством инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения.
А тем временем днепровское КБ "Южное" приобрело новейший станок для производства деталей ракетно-космической техники, в частности камер сгорания ракетных двигателей.
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