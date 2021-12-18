Украинско-корейская коллаборация: электровтобусы для Европы

20:22 09 Июль Киев, Украина

Государственное космическое агентство Украины, предприятие "Южмаш" и южнокорейская компания Caris подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает производство пяти тыс. электробусов и 7,8 тыс зарядных станций к ним. Предполагаемые инвестиции в производство на украинских мощностях достигнут 23 млрд гривен: начать производство рассчитывают до 2023 года.

"Мы очень рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализует намерения по расширению коллаборации с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения", - заявил глава правления Caris Ю Чхоль.

"Южмаш долгое время был недостаточно загружен и находился в тяжелом экономическом положении, но смог полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного предприятия. Сотрудничество c Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода", – в свою очередь, отметил генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт.

Как сообщили на предприятии, новую продукцию рассчитывают экспортировать в Европу. К сожалению, никаких технических характеристик электробусов и зарядных станций не назвали ни на украинском, ни на корейском предприятии.



Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, занимается производством инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения.



А тем временем днепровское КБ "Южное" приобрело новейший станок для производства деталей ракетно-космической техники, в частности камер сгорания ракетных двигателей.