Украинское культурное наследие. Создана интерактивная карта разрушений

06:26 06 апреля Киев, Украина

По предварительным подсчетам, на 1 апреля, более 150 различных памятников и объектов культуры были частично повреждены или полностью уничтожены в результате полномасштабного военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Украинский культурный фонд.



Для наглядной демонстрации масштабов разрушения Украинский культурный фонд запускает интерактивную «Карту культурных потерь». Визуализация таких военных преступлений также опровергает заявления российского руководства, что армия РФ вроде бы наносит точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.



«Отныне все разрушения, которые российская армия нанесла культурному наследию Украины, можно будет пересмотреть в режиме реального времени. Такая визуализация их преступлений в очередной раз будет доказывать, что Россия – лживая страна-террорист, вопреки любым международным правилам ведения войны, международным конвенциям уничтожает все на своем пути. Также надеемся, что эта карта станет весомым аргументом в ходе дискуссий с партнерами об исключении РФ из рядов различных международных культурных организаций или объединений», - сказал Владислав Берковский, исполнительный директор Украинского культурного фонда.





К наполнению карты может присоединиться каждый. Если вы стали свидетелями уничтожения культурного наследия во время вооруженной агрессии РФ против Украины, присылайте фото или видео доказательства в Министерство культуры и информационной политики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua После подтверждения информации данные будут отображены на интерактивной карте .



Напомним, 1 апреля в ЮНЕСКО сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было повреждено по меньшей мере 53 объекта культуры.