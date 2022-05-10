Украинским журналистам вручили спецнаграду Пулитцеровской премии

Пулитцеровская комиссия в номинации «Особое упоминание» отметила журналистов украинских СМИ, за их мужество, стойкость и правдивое освещение войны.
Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы и журналистики. Она была создана газетным магнатом венгерско-еврейского происхождения Джозефом Пулитцером. В 1903 году он составил завещание, в котором распорядился основать фонд его имени на оставленные им $2 млн. Первая премия была вручена в 1917 году американскому журналисту Герберту Байярду Своупу за серию материалов «Изнутри Германской империи».
В 2021 году лауреатами Пулитцеровской премии стали агентства Reuters и Associated Press, журнал Atlantic, а также газета The New York Times за освещение пандемии коронавируса. Также премию получило издание BuzzFeed — за расследование о репрессиях Китая в отношении уйгуров.
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