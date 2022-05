Украинским журналистам вручили спецнаграду Пулитцеровской премии

14:39 10 мая Киев, Украина

Пулитцеровская комиссия в номинации «Особое упоминание» отметила журналистов украинских СМИ , за их мужество, стойкость и правдивое освещение войны.

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

«Пулитцеровская комиссия присуждает журналистам Украины особую награду за их мужество, стойкость и приверженность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира», — говорится в сообщении.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы и журналистики. Она была создана газетным магнатом венгерско-еврейского происхождения Джозефом Пулитцером. В 1903 году он составил завещание, в котором распорядился основать фонд его имени на оставленные им $2 млн. Первая премия была вручена в 1917 году американскому журналисту Герберту Байярду Своупу за серию материалов «Изнутри Германской империи».



В 2021 году лауреатами Пулитцеровской премии стали агентства Reuters и Associated Press, журнал Atlantic, а также газета The New York Times за освещение пандемии коронавируса. Также премию получило издание BuzzFeed — за расследование о репрессиях Китая в отношении уйгуров.