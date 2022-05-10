Украинским отелям будут выдавать "знак безопасности" за 100% вакцинацию сотрудников

В сфере отельного бизнеса появится постковидное нововведение - тем отелям, в котором вакцинировано от коронавируса 100% сотрудников, выдадут "знак безопасности".
Об этом сообщает Госагентство развития туризма (ДАРТ) в пятницу, 6 августа.
"В случае вакцинации всего персонала отеля, заведениям размещения будет предоставлено подтверждение (в виде наклейки - знак безопасности)",- сказано в сообщении.
Агентство на официальном сайте будет вносить такие заведения в список отелей ДАРТ, работники которых полностью иммунизированы.
Для организации вакцинации персонала гостиницы должна предоставить такую информацию:
"В случае вакцинации всего персонала отеля, заведениям размещения будет предоставлено подтверждение (в виде наклейки - знак безопасности)",- сказано в сообщении.
Агентство на официальном сайте будет вносить такие заведения в список отелей ДАРТ, работники которых полностью иммунизированы.
Для организации вакцинации персонала гостиницы должна предоставить такую информацию:
- название субъекта хозяйствования;
- адрес местоположения;
- количество персонала на вакцинацию;
- контактный телефон уполномоченного лица.
Затем информацию необходимо высылать на электронный адрес контактного лица от ДАРТ: [email protected]
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии