Украинским мужчинам-студентам иностранных вузов запретили выезд за границу

16:35 22 сентября Киев, Украина

С 14 сентября в Украине упразднили возможность выезда за границу мужчинам, которые учатся в заграничных учебных заведениях. Такое решение приняли из-за массовых подделок документов.





Представитель Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что украинские мужчины-студенты, которые учатся Однако ни пограничная служба, ни военное руководство не делали официального объявления. Студенты узнают об этом запрете уже на границе.Представитель Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей , больше не могут выехать за границу во время действия военного положения.

"Ранее, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей", – отметил Андрей Демченко.

Статистика пограничников показывает, что только за июль-август на границе обнаружили около 600 человек, которые показали поддельные документы об обучении в зарубежных учебных заведениях. Поэтому высшее военное руководство приняло решение с 14 сентября отменить возможность пропуска этой категории граждан.



В пресс-службе Львовского пограничного отряда подтвердили, что с 14 сентября мужчины призывного возраста, которые учатся за границей, не могут уезжать из Украины. Официального сообщения об этом решении высшего военного руководства не было потому, что никаких изменений в постановление КМУ, регулирующее пересечение границы, не вносили.

«В начале апреля высшее военное руководство приняло решение пропускать военнообязанных мужчин, обучающихся в иностранных заведениях. Ни тогда, ни сейчас в постановление КМУ никакие изменения не вносили. Хотя в законодательстве по общей мобилизации эта категория мужчин не подлежит призыву на военную службу, но пересечение границы для них запрещено», – уточнила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.

По ее словам, поддельные документы об обучении в иностранных вузах начали выявлять уже в начале мая. С того времени пограничники львовского участка обнаружили 362 случая фальшивых документов об обучении за границей.



Спикер ГПСУ уточнил, что вопрос можно решить, если внесут изменения в постановление правительства №57, регламентирующее правила пересечения государственной границы гражданами Украины и по которому мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.





