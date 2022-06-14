Украинским детям упростили выезд за границу на отдых и оздоровление

14:10 14 июня Киев, Украина





Дети смогут выезжать только при наличии согласия Национальной социальной сервисной службы без нотариального заверения документов.



Соответствующее постановление №661 принял Кабинет Министров 10 июня, сообщает Государственная пограничная служба. В Украине упростили процедуру вывоза детей за границу для отдыха и оздоровления.Дети смогут выезжать только при наличии согласия Национальной социальной сервисной службы без нотариального заверения документов.Соответствующее постановление №661 принял Кабинет Министров 10 июня, сообщает Государственная пограничная служба.

"Такие изменения внесены для того, чтобы можно было в короткие сроки обеспечить организованный выезд детей на отдых за границу, а также сделать этот процесс контролируемым и безопасным и гарантии возвращения их в Украину", - говорят в ГНСУ.



Новое постановление предусматривает, что во время военного состояния группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при согласии Нацсоцслужбы.



При этом при подаче пакета документов в уполномоченный орган больше не нужно осуществлять их нотариальное удостоверение, говорят в ведомстве.



Какие документы необходимы для прохождения пограничного контроля?

✅ Согласие Национальной социальной сервисной службы на выезд группы детей.



✅ Списки группы детей, выезжающих за границу на оздоровление и отдых, и сопровождающих их лиц.



✅ Паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка.



✅ Соглашение службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд за границу.



✅ Заявление родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей (может производиться без нотариально удостоверенного согласия второго родителя).



После окончания проверки документов, пограничник должен поставить на списке штампы с отметками "Выезд" или "Въезд" и "Государственная граница пересекли", а также указать общую численность выехавших и вернувшихся людей.