Украинским детям упростили выезд за границу на отдых и оздоровление

В Украине упростили процедуру вывоза детей за границу для отдыха и оздоровления.
Дети смогут выезжать только при наличии согласия Национальной социальной сервисной службы без нотариального заверения документов.
Соответствующее постановление №661 принял Кабинет Министров 10 июня, сообщает Государственная пограничная служба.
Дети смогут выезжать только при наличии согласия Национальной социальной сервисной службы без нотариального заверения документов.
Соответствующее постановление №661 принял Кабинет Министров 10 июня, сообщает Государственная пограничная служба.
Новое постановление предусматривает, что во время военного состояния группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при согласии Нацсоцслужбы.
При этом при подаче пакета документов в уполномоченный орган больше не нужно осуществлять их нотариальное удостоверение, говорят в ведомстве.
Какие документы необходимы для прохождения пограничного контроля?
✅ Согласие Национальной социальной сервисной службы на выезд группы детей.
✅ Списки группы детей, выезжающих за границу на оздоровление и отдых, и сопровождающих их лиц.
✅ Паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка.
✅ Соглашение службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд за границу.
✅ Заявление родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей (может производиться без нотариально удостоверенного согласия второго родителя).
После окончания проверки документов, пограничник должен поставить на списке штампы с отметками "Выезд" или "Въезд" и "Государственная граница пересекли", а также указать общую численность выехавших и вернувшихся людей.
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