Украинский язык получил статус будущего языка ЕС

17:02 22 марта Киев, Украина

Европейский союз проголосовал за присоединение Украины к общему языковому пространству. Данное решение было принято единогласно.



Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.



В понедельник, 21 марта, Генеральная ассамблея Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) провела внеочередное заседание. Члены ассамблеи единогласно поддержали решение о членстве Украины в языковом пространстве ЕС.

"Членство в EFNIL предоставит Украине возможность формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС", – отметил Кремень.

EFNIL контролирует выполнение языкового законодательства в странах-членах Европейского Союза, защищает государственные языки и поощряет изучение официальных европейских языков.