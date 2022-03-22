Украинский язык получил статус будущего языка ЕС

Европейский союз проголосовал за присоединение Украины к общему языковому пространству. Данное решение было принято единогласно.
Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В понедельник, 21 марта, Генеральная ассамблея Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) провела внеочередное заседание. Члены ассамблеи единогласно поддержали решение о членстве Украины в языковом пространстве ЕС.
Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В понедельник, 21 марта, Генеральная ассамблея Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) провела внеочередное заседание. Члены ассамблеи единогласно поддержали решение о членстве Украины в языковом пространстве ЕС.
EFNIL контролирует выполнение языкового законодательства в странах-членах Европейского Союза, защищает государственные языки и поощряет изучение официальных европейских языков.
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