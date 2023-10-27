Украинский учитель попал в десятку лучших педагогов мира

20:26 25 октября Киев, Украина

ТОП-10 лучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize впервые попал участник из Украины – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

Об этом сообщили организаторы самого престижного мирового отличия для педагогов Global Teacher Prize.



В 2021 году Пройдаков стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, ежегодно отмечающей учителей творцов изменений.



Попав в десятку лучших учителей мира, победитель национальной премии 2021 года Артур Пройдаков, как представитель украинского учительства, стремится донести миру, что украинские учителя и педагоги продолжают качественно выполнять свою работу даже во время полномасштабной войны.

"Очень трудно поверить в это и осознать это. 10 человек на планете Земля. 10 педагогов. И я, украинский учитель, среди этой десятки. Это вдохновляет и мотивирует. Это значит, что я все делаю правильно. И тысячи украинских учителей тоже делают все правильно, продолжая работать, сохранять ценности даже несмотря на вызовы полномасштабной войны. Этот достижение не было бы без наших защитников и защитниц. Только благодаря им имею честь работать учителем в Украине. И это дополнительно мотивирует делать только лучшее в своей деятельности", - отметил Артур Пройдаков.

Имя лучшего учителя планеты в 2023 году будет объявлено 8 ноября на церемонии награждения Global Teacher Prize, которая состоится в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. Победитель премии получит награду в размере 1 миллиона долларов.



В этом году в список 50 лучших учителей мира попали сразу два украинских учителя – Артур Пройдаков и Людмила Таболина (также учительница украинского языка и литературы, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2019).