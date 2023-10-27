Украинский учитель попал в десятку лучших педагогов мира

В ТОП-10 лучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize впервые попал участник из Украины – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.
Об этом сообщили организаторы самого престижного мирового отличия для педагогов Global Teacher Prize.
В 2021 году Пройдаков стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, ежегодно отмечающей учителей творцов изменений.
Попав в десятку лучших учителей мира, победитель национальной премии 2021 года Артур Пройдаков, как представитель украинского учительства, стремится донести миру, что украинские учителя и педагоги продолжают качественно выполнять свою работу даже во время полномасштабной войны.
В 2021 году Пройдаков стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, ежегодно отмечающей учителей творцов изменений.
Попав в десятку лучших учителей мира, победитель национальной премии 2021 года Артур Пройдаков, как представитель украинского учительства, стремится донести миру, что украинские учителя и педагоги продолжают качественно выполнять свою работу даже во время полномасштабной войны.
Имя лучшего учителя планеты в 2023 году будет объявлено 8 ноября на церемонии награждения Global Teacher Prize, которая состоится в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. Победитель премии получит награду в размере 1 миллиона долларов.
В этом году в список 50 лучших учителей мира попали сразу два украинских учителя – Артур Пройдаков и Людмила Таболина (также учительница украинского языка и литературы, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2019).
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