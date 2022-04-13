Украинский туристический бизнес несет колоссальные убытки

14:04 17 ноября Киев, Украина

Государственное агентство по развитию туризма в Украине (ГАРТ) сообщает о том, что пандемия коронавируса существенно сократила поток туристов в страну. В связи с этим количество туристов сократилось практически в четыре раза – 2,7 млн за девять месяцев 2020 года против 10,7 млн за аналогичный период 2019 года.