Украинский стартап занял первое место в американском AppStore

14:16 27 Август Киев, Украина

Приложению Reface App от украинских разработчиков, которое изменяет лица на фото и видео, стало ТОП-1 в американском AppStore в категории "Развлечения".





Об этом в Facebook написал СРО RefaceAI Иван Алцибеев. По его словам, украинским разработчикам удалось обойти по популярности TikTok , Netflix, Hulu и Disney. Reface также занял второе место в категории всех бесплатных приложений в американском AppStore.

"Сдвинуть Netflix, YouTube и TikTok на самом конкурентном рынке мира, сидя на Воздвиженке (микрорайон Киева. – Ред.)! До сих пор сложно поверить. Очень горжусь командой!" – написал Алцибеев.

Отметим, что Reface является одним из проектов украинского стартапа RefaceAI, который основали Роман Могильный, Олесь Петров и Ярослав Бойко в 2011 году. По количеству загрузок приложение пересекло отметку в 27 млн.