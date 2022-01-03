Украинский стартап занял первое место в американском AppStore

Приложению Reface App от украинских разработчиков, которое изменяет лица на фото и видео, стало ТОП-1 в американском AppStore в категории "Развлечения".
Об этом в Facebook написал СРО RefaceAI Иван Алцибеев. По его словам, украинским разработчикам удалось обойти по популярности TikTok, Netflix, Hulu и Disney. Reface также занял второе место в категории всех бесплатных приложений в американском AppStore.
Отметим, что Reface является одним из проектов украинского стартапа RefaceAI, который основали Роман Могильный, Олесь Петров и Ярослав Бойко в 2011 году. По количеству загрузок приложение пересекло отметку в 27 млн.
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