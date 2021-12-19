Украинский скрипач выступил в Турции на концерте, посвященном памяти Кемаля Ататюрка

Украинский скрипач Евгений Кострицкий, проживающий в Анкаре, выступил в составе Билькентского симфонического оркестра (Bilkent Symphony Orchestra) на концерте, посвященном памяти основателя и первого Президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Об этом в Фейсбуке сообщило Посольство Украины в Турецкой Республике.
«Музыка – это вид искусства, не требующий перевода и лишних слов. Ее достаточно слушать и чувствовать. Глубоко поражены сегодняшним выступлением Bilkent Symphony Orchestra, посвященного памяти основателя и первого Президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. И особенно приятно видеть в составе оркестра настоящего профессионала, украинского концертмейстера (первую скрипку) Евгения Кострицкого», – говорится в сообщении.
Посольство поблагодарило за невероятное исполнение и полученные эмоции.
«После сегодняшнего выступления еще раз убедились, что высокая музыка, безусловно, станет еще одним направлением для реализации совместных проектов», – добавили в дипломатическом учреждении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии