Украинский народ получил премию Атлантического совета

11:24 12 мая Киев, Украина

Лауреатом премии Атлантического совета "За выдающееся лидерство" стал народ Украины.

Премия украинцам присуждена за стойкость и мужество в противостоянии российскому вторжению. Это впервые The Atlantic Council награждает весь народ или нацию



Зеленский поблагодарил Atlantic Council за награду "За выдающееся лидерство" украинского народа, рассказал о смелых украинцах и призвал жителей других стран посещать Украину.



Вручение награды The Atlantic Council за выдающиеся достижения в сфере лидерства – это ежегодное мероприятие, которое проводится в Вашингтоне и транслируется в прямом эфире.