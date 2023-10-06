Украинский лидер впервые после начала вторжения рф прибудет с визитом в Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Румынию на следующей неделе. Информацию об этом распространил румынский телеканал Digi24.
Это будет первое посещение украинского президента Румынии с момента начала полномасштабного российского вторжения на Украину. По данным телеканала, поездка Зеленского не является частью его турне по нескольким странам, а представляет собой специальный визит исключительно в Румынию. В рамках этого визита он планирует встречи с президентом Клаусом Йоханнисом и другими высокопоставленными румынскими чиновниками.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже анонсировал, что Зеленский скоро посетит Румынию. Напомним, что президенты Украины и Румынии встречались в Гранаде, Испания, в рамках саммита Европейского политического сообщества.
Кроме того, румынский премьер и несколько министров планируют посетить Киев, чтобы обсудить возможности сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая безопасность, энергетику, сельское хозяйство и другие важные вопросы.
Это будет первое посещение украинского президента Румынии с момента начала полномасштабного российского вторжения на Украину. По данным телеканала, поездка Зеленского не является частью его турне по нескольким странам, а представляет собой специальный визит исключительно в Румынию. В рамках этого визита он планирует встречи с президентом Клаусом Йоханнисом и другими высокопоставленными румынскими чиновниками.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже анонсировал, что Зеленский скоро посетит Румынию. Напомним, что президенты Украины и Румынии встречались в Гранаде, Испания, в рамках саммита Европейского политического сообщества.
Кроме того, румынский премьер и несколько министров планируют посетить Киев, чтобы обсудить возможности сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая безопасность, энергетику, сельское хозяйство и другие важные вопросы.
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