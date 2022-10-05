Украинский лидер опубликовал фото деоккупированного Лимана
11:49 05 октября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября опубликовал в Telegram подборку фото из освобожденного Лимана в Донецкой области.
"Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает всюду на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру. Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли", - подчеркнул глава государства в подписи к публикации.
Он также выразил уверенность, что вся территория Украины будет очищена от врага.
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