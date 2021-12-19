Украинский культурный фонд второй раз в 2021 запускает проект "Месяц поддержки культуры 2.0"

В Украине уже второй раз состоится «Месяц поддержки культуры 2.0», организатором которой выступает Pro Bono Club Ukraine при поддержке Украинского культурного фонда.

Об этом появилась информация на сайте Украинский культурный фонд.

Украинский культурный фонд и Pro Bono Club Ukraine во второй раз за 2021 год запускают образовательный проект «Месяц поддержки культуры 2.0», в рамках которого организации, которые планируют подаваться на грантовые программы фонда, смогут получить бесплатные консультации и посетить образовательные вебинары.

Как сообщает УКФ, образовательный проект начнется с вебинара «Проектный менеджмент культурно-художественных проектов». На нем выступит Наталия Керницкая, ведущий эксперт в сфере международного сотрудничества УКФ. Спикер Керницкая расскажет о новом грантовом сезоне УКФ и его нововведениях, о 5 наиболее типичных ошибках заявителей и 5 советах, которые пригодятся при подаче проектной заявки.

Дата вебинара назначена на 18 ноября, 15:00. Ссылка для регистрации здесь.

«Месяц поддержки культуры 2.0» - это совместный образовательный проект Pro Bono Club Ukraine и Украинского культурного фонда, который должен помочь потенциальным заявителям УКФ улучшить свои проекты в сфере культуры.