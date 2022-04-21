Украинский флаг на Олимпийских играх понесут сразу два знаменоносца. Кто они

19:09 21 июля Киев, Украина

Политика гендерного равенства добралась и до Олимпийских игр - впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу двух знаменосцев — женщину и мужчину. Украинский флаг будут нести олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.



Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.



Решение о знаменосцах на открытии Игр приняли спортсмены Олимпийской сборной Украины, которые сейчас присутствуют в Японии, во время общекомандного собрания.



Елена Костевич — Олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе. Опытная украинская стрелок в составе Олимпийской сборной. Игры в Токио для титулованной спортсменки уже пятые в ее карьере.



Богдан Никишин — чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах. В олимпийском Рио-2016 занял 4 место. Старший спортсмен в составе Олимпийской сборной Украины на Олимпийских играх в Токио, которые станут для атлета уже четвертыми в его карьере.



Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу двух знаменосцев — женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства. Соревнования в Токио станут первыми Играми, где почти 49% участников соревнований составляют женщины.