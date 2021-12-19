Украинский фильм вошел в лонг-лист премии "Оскар"

07:12 08 Декабрь Киев, Украина

Фильм «Плохие дороги» Натальи Ворожбит попал в лонг-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Список претендентов, в который вошли 93 фильма, опубликовали на сайте премии.

Шорт-лист "Оскара", в котором останутся 15 фильмов, объявят 21 декабря.

Пять разбитых дорог. Пять историй о любви, ненависти, доверии, измене и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий фильма основан на документальных историях, которые автор собрала на Востоке Украины во время работы над лентой «Киборги».

Премьера фильма прошла осенью 2020 года.