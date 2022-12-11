Украинский фильм попал в номинацию "Оскар 2023"

В лонглист номинантов на премию Американской киноакадемии - "Оскар 2023" внесли фильм украинского режиссера Марины Эр Горбач "Клондайк".
Всего в лонглисте представлено 92 ленты. Какие из них попадут в шортлист – станет известно 21 декабря.
Драма "Клондайк" рассказывает о семье, живущей на Донбассе в начале войны 2014 года. Ирка и Толик, ожидающие первого ребенка, пытаются преодолевать опасные обстоятельства, которые стремительно меняются вокруг них, а также оказываются в эпицентре крушения рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля в селе Грабово Донецкой области.
Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина.
Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино "Санденс". Здесь режиссеру Марине Эр Горбач вручили награду за лучшую режиссуру художественного кино.
Кроме того, "Клондайк" получил приз зрительских симпатий на 72-м Берлинском кинофестивале.
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.
Всего в лонглисте представлено 92 ленты. Какие из них попадут в шортлист – станет известно 21 декабря.
Драма "Клондайк" рассказывает о семье, живущей на Донбассе в начале войны 2014 года. Ирка и Толик, ожидающие первого ребенка, пытаются преодолевать опасные обстоятельства, которые стремительно меняются вокруг них, а также оказываются в эпицентре крушения рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля в селе Грабово Донецкой области.
Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина.
Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино "Санденс". Здесь режиссеру Марине Эр Горбач вручили награду за лучшую режиссуру художественного кино.
Кроме того, "Клондайк" получил приз зрительских симпатий на 72-м Берлинском кинофестивале.
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.
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