Украинский фильм получил награду на Роттердамском кинофестивале

18:53 06 февраля Киев, Украина

Фильм режиссера Филиппа Сотниченко La Palisiada (Ля Палисиада) на Роттердамском международном кинофестивале получил приз Fipresci. Об этом сообщает Госкино.



Отмечается, что лента была представлена в основном конкурсе фестиваля Tiger competition, а награда от жюри работе была вручена с комментарием: "Кино как инструмент намерения".



События киноленты разворачиваются в 1996 году, за несколько месяцев до отмены смертной казни. В центре сюжета – судебный психиатр, чья спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в расследовании убийства милиционера.



Правоохранители спешат закрыть дело до отмены смертной казни, но врач не уверен в подсудности обвиняемого и сомневается в прозрачности системы правоохранительных органов.



Главные роли в фильме сыграли Андрей Журба, Новруз Хикмет, Александр Пархоменко, Валерий Олейников, Елена Мамчур, Александр Марлеев.