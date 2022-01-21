Украинский фильм получил Гран-при на кинофестивале

Приз за лучшую операторскую работу, на кинофестивале Millenium Docs Against Gravity в Польше, получил фильм о Донбассе "Земля голубая, будто апельсин".
Об этом сообщила режиссер картины Ирина Цилик на своей странице в Facebook.
Фильм "Земля голубая, будто апельсин" рассказывает о семье, проживающей в "красной зоне" Донбасса во время военных действий. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но несмотря на все трудности эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже самостоятельно снимают фильмы о своей жизни во время войны.
Лента выйдет в украинский прокат 26 ноября.
К слову, ранее фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил награду на кинофестивале Sundance. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14plus, а украинская – на фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где лента стала лучшим фильмом национального и международного конкурсов.
Лента выйдет в украинский прокат 26 ноября.
К слову, ранее фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил награду на кинофестивале Sundance. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14plus, а украинская – на фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где лента стала лучшим фильмом национального и международного конкурсов.
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