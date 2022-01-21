Украинский фильм получил Гран-при на кинофестивале

14:34 11 Сентябрь Киев, Украина

Приз за лучшую операторскую работу, на кинофестивале Millenium Docs Against Gravity в Польше, получил фильм о Донбассе "Земля голубая, будто апельсин".

Об этом сообщила режиссер картины Ирина Цилик на своей странице в Facebook.

"Это просто счастье какое-то, крепко обнимаю нашего лучшего оператора Вячеслава Цветкова, остальную команду и наших дорогих героев фильма "Земля голубая, будто апельсин", - написала она.

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" рассказывает о семье, проживающей в "красной зоне" Донбасса во время военных действий. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но несмотря на все трудности эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже самостоятельно снимают фильмы о своей жизни во время войны.



Лента выйдет в украинский прокат 26 ноября.



К слову, ранее фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил награду на кинофестивале Sundance. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14plus, а украинская – на фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где лента стала лучшим фильмом национального и международного конкурсов.