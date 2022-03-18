Украинский дизайнер Жан Грицфельдт представил в Берлине коллекцию, созданную во время войны

Известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт дистанционно из Киева организовал показ на неделе моды Mercedes benz fashion week в Берлине.
Коллекцию дизайнер создал во время войны. На одежде можно увидеть слова "Украина", "Паляница", "Песня", "Любовь", "Уважение", "Голос", "Краса", "Воля". Одна из девушек вымазана красной краской, как кровью.
В конце показа модели вынесли на подиум огромное знамя, а гостям показали кадры известных украинцев и мировых звезд, поддерживающих нашу
Коллекцию дизайнер создал во время войны. На одежде можно увидеть слова "Украина", "Паляница", "Песня", "Любовь", "Уважение", "Голос", "Краса", "Воля". Одна из девушек вымазана красной краской, как кровью.
В конце показа модели вынесли на подиум огромное знамя, а гостям показали кадры известных украинцев и мировых звезд, поддерживающих нашу
страну в войне с Россией.
По словам дизайнера, он сомневался, участвовать ли в неделе моды. Но наконец решил, что этим шоу покажет миру, что будущему Украины быть. В мире и красоте 💙💛
Берлинская неделя моды Mercedes benz в этом году началась с минуты молчания в знак солидарности с Украиной.
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