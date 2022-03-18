Украинский дизайнер Жан Грицфельдт представил в Берлине коллекцию, созданную во время войны

16:43 17 марта Киев, Украина

Известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт дистанционно из Киева организовал показ на неделе моды Mercedes benz fashion week в Берлине.



Коллекцию дизайнер создал во время войны. На одежде можно увидеть слова "Украина", "Паляница", "Песня", "Любовь", "Уважение", "Голос", "Краса", "Воля". Одна из девушек вымазана красной краской, как кровью.



В конце показа модели вынесли на подиум огромное знамя, а гостям показали кадры известных украинцев и мировых звезд, поддерживающих нашу

страну в войне с Россией.

По словам дизайнера, он сомневался, участвовать ли в неделе моды. Но наконец решил, что этим шоу покажет миру, что будущему Украины быть. В мире и красоте 💙💛



Берлинская неделя моды Mercedes benz в этом году началась с минуты молчания в знак солидарности с Украиной.