Украинский бизнес на оккупированных территориях заставляют работать по российским правилам

19:07 28 апреля Киев, Украина

Россия активизировала меры, направленные на установление оккупационного режима на захваченных территориях востока и юга Украины. На прошлой неделе первый заместитель руководителя администрации президента рф Сергей Кириенко провел в оккупированном Донецке совещание с участием руководителей так называемых "Л/ДНР"

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.



На этом совещании обсуждали создание и дальнейшую деятельность российских военно-гражданских администраций.



Особое внимание, отмечает ГУР, также было уделено срочному внедрению системы обязательного платного лицензирования украинских частных предпринимателей для торговли с субъектами россии.



Это, по мнению захватчиков, "позволит оккупационному режиму взять под контроль финансовые потоки на захваченных украинских территориях. А дальше – полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок".



В то же время попытки оккупантов перезапустить местный бизнес встречают сопротивление значительной части местного населения и преграды со стороны традиционной российской коррупции.



Так, в поселке Шевченково Харьковской области оккупанты дали возможность наладить работу местного рынка. На его территории вывесили российский "триколор". Возмущенные местные жители сломали флагшток. После этого оккупанты обещали закрыть рынок в случае повторения "инцидентов".



В Боровой Харьковской области оккупанты заставляют руководителей сельскохозяйственных предприятий выводить людей и технику в поле и приступать к весенне-полевым работам, пишет разведка. При этом большинство техники либо разбили, либо угнали сами же российские военные.

«Сказывается и тотальный дефицит посевных и горюче-смазочных материалов. К тому же, аграриям не гарантируется безопасность – несколько фермеров взорвались на снарядах и минах при попытках проводить полевые работы. Тем аграриям, которые отказываются работать, угрожают “национализацией” земли”.

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области представители оккупационной комендатуры требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Условие безопасной работы: отсутствие украинских товаров. Предпринимателям предоставляют контакты поставщиков из оккупированного Крыма.