Захватчики продолжают безвозвратно вывозить детей из Луганщины. Четыре региона россии должны принять их в составе семейных групп. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, в общей сложности еще 104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях так называемой "ЛНР", готовятся к передаче под опеку российским семьям.
В социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних рф, расположенных в московской области, вывезли еще 76 детей-сирот.
Напомним, ранее Владимир путин и главы так называемых "ДНР", "ЛНР", а также гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о так называемом "присоединении" новых регионов к рф.
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