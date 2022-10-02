Украинских детей продолжают незаконно вывозить в россию - Гайдай

10:44 02 октября Киев, Украина

Захватчики продолжают безвозвратно вывозить детей из Луганщины. Четыре региона россии должны принять их в составе семейных групп. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в общей сложности еще 104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях так называемой "ЛНР", готовятся к передаче под опеку российским семьям.

"Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди мужского населения, которая постоянно растет вместе с количеством погибших военных. Что будет с этим вопросом в так называемой "ЛНР", россиянам безразлично - понимают, что в Луганской области они временно", - написал Гайдай в Telegram.

В социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних рф, расположенных в московской области, вывезли еще 76 детей-сирот.

Напомним, ранее Владимир путин и главы так называемых "ДНР", "ЛНР", а также гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о так называемом "присоединении" новых регионов к рф.