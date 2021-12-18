Украинские журналисты выступили в защиту польского издания Gazeta Wyborcza

16:12 07 Декабрь Киев, Украина

Журналисты и деятели культуры Украины выступили с заявлением в защиту редакционной независимости польского издания Gazeta Wyborcza.



Об этом сообщается на сайте газеты.



23 ноября компания Agora SA, которой принадлежит Gazeta Wyborcza, без предупреждения и консультаций с руководством издания уволила издателя газеты Ежи Вуйцика, работавшего там 30 лет, сообщили главный редактор Адам Михник и его заместитель Ярослав Курский.



В дальнейшем Gazeta Wyborcza и онлайн-платформу Gazeta.pl, публикующая преимущественно развлекательные тексты, с большой вероятностью могут объединить. Это приведет к сокращению штата работников и повлияет на редакционную независимость, считают журналисты.



По инициативе украинского ПЭН под заявлением в поддержку независимости Gazeta Wyborcza подписались журналисты, писатели, художники и ученые.



В заявлении в поддержку редакционной независимости известнейшего польского издания, в частности, отмечается, что “эти процессы происходят в контексте беспрецедентного политического давления властной партии, которая безраздельно руководит Польшей от 2015 года, маргинализируя оппозицию и пытаясь лишить ее масс-медий. В. Путиным в России, В. Орбаном в Венгрии и В. Януковичем в Украине – безусловными судебными исками по мелочным поводам, лишению рекламных поступлений, взбудоражению корпоративных конфликтов”.



Украинские журналисты и деятели культуры напомнили, что газета основана в 1989 году, сразу же после падения коммунистического режима в Польше, как первое независимое издание.

“Gazeta Wyborcza всегда отличалась своим свободолюбивым подходом, беспристрастностью, политической незаангажированностью. Оставшись ныне одним из немногих польских медиа, которые могут критиковать правительство, Gazeta Wyborcza является представителем массовых гражданских кампаний и протестов", – говорится в сообщении.

Подписать подчеркнули, что когда-то Gazeta Wyborcza и среда "Солидарности" помогали украинцам обретать свободу.