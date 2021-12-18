Украинские журналисты выступили в защиту польского издания Gazeta Wyborcza

Журналисты и деятели культуры Украины выступили с заявлением в защиту редакционной независимости польского издания Gazeta Wyborcza.
Об этом сообщается на сайте газеты.
23 ноября компания Agora SA, которой принадлежит Gazeta Wyborcza, без предупреждения и консультаций с руководством издания уволила издателя газеты Ежи Вуйцика, работавшего там 30 лет, сообщили главный редактор Адам Михник и его заместитель Ярослав Курский.
В дальнейшем Gazeta Wyborcza и онлайн-платформу Gazeta.pl, публикующая преимущественно развлекательные тексты, с большой вероятностью могут объединить. Это приведет к сокращению штата работников и повлияет на редакционную независимость, считают журналисты.
По инициативе украинского ПЭН под заявлением в поддержку независимости Gazeta Wyborcza подписались журналисты, писатели, художники и ученые.
В заявлении в поддержку редакционной независимости известнейшего польского издания, в частности, отмечается, что “эти процессы происходят в контексте беспрецедентного политического давления властной партии, которая безраздельно руководит Польшей от 2015 года, маргинализируя оппозицию и пытаясь лишить ее масс-медий. В. Путиным в России, В. Орбаном в Венгрии и В. Януковичем в Украине – безусловными судебными исками по мелочным поводам, лишению рекламных поступлений, взбудоражению корпоративных конфликтов”.
Украинские журналисты и деятели культуры напомнили, что газета основана в 1989 году, сразу же после падения коммунистического режима в Польше, как первое независимое издание.
Об этом сообщается на сайте газеты.
23 ноября компания Agora SA, которой принадлежит Gazeta Wyborcza, без предупреждения и консультаций с руководством издания уволила издателя газеты Ежи Вуйцика, работавшего там 30 лет, сообщили главный редактор Адам Михник и его заместитель Ярослав Курский.
В дальнейшем Gazeta Wyborcza и онлайн-платформу Gazeta.pl, публикующая преимущественно развлекательные тексты, с большой вероятностью могут объединить. Это приведет к сокращению штата работников и повлияет на редакционную независимость, считают журналисты.
По инициативе украинского ПЭН под заявлением в поддержку независимости Gazeta Wyborcza подписались журналисты, писатели, художники и ученые.
В заявлении в поддержку редакционной независимости известнейшего польского издания, в частности, отмечается, что “эти процессы происходят в контексте беспрецедентного политического давления властной партии, которая безраздельно руководит Польшей от 2015 года, маргинализируя оппозицию и пытаясь лишить ее масс-медий. В. Путиным в России, В. Орбаном в Венгрии и В. Януковичем в Украине – безусловными судебными исками по мелочным поводам, лишению рекламных поступлений, взбудоражению корпоративных конфликтов”.
Украинские журналисты и деятели культуры напомнили, что газета основана в 1989 году, сразу же после падения коммунистического режима в Польше, как первое независимое издание.
Подписать подчеркнули, что когда-то Gazeta Wyborcza и среда "Солидарности" помогали украинцам обретать свободу.
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