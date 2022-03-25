Украинские журналисты массово получают письма с угрозами

17:52 25 марта Киев, Украина

О получении писем с угрозами сообщили, в частности, онлайн-издание Европейская правда, Запорожский сайт 061.ua и Главком.

Об угрозах в случае российской оккупации журналистам Европейской правды, отправленных электронным письмом за подписью "Месропа Брызгалова", сообщил на фейсбуке главный редактор издания Сергей Сидоренко .



В письме сообщается, что следственный комитет России уже возбудил уголовные дела по всем журналистам издания по статье "экстремизм".

"Все ваши контактные и персональные данные переданы российским правоохранителям", - говорится в письме.

Его автор обещает украинским медийщикам, что когда российские военные оккупируют населенные пункты, их ожидают "строгие допросы и

тюремные сроки". Также журналистам предлагается уволиться с работы прямо сейчас, чтобы стать свидетелем и избежать реального наказания.

Анонимные угрозы на электронную почту также получают работники издания Главком . Письмо-угроза подписан "Акмолом Пластинкиным" и поступил с электронного адреса [email protected]

"Все данные сотрудников вашего СМИ слиты эфесбешникам России", - говорится в тексте письма.

Его автор заявляет, что каждый из работников издания, "не прекративший работать на украинскую пропаганду режима Зеленского", будет наказан по статье 205 УК Российской Федерации "Терроризм".





"Акмол Пластинкин" угрожает, что тюремные сроки будут угрожать работникам СМИ уже в ближайшее время.

Также письмо с угрозами, подписанное "Айзоном Атаевым" и направленное из запрещенной в Украине почты mail.ru, получило на редакционную почту Запорожский сайт 061.ua.



В комментарии региональной представительнице ИМИ сотрудники сайта уточнили, что в тексте говорится.

“Все данные сотрудников вашего СМИ слиты эфесбешинкам России. Каждый из вас, кто не перестанет сотрудничать на украинскую пропаганду режима Зеленского, будет наказан по статье 205 УК РФ "Терроризм".

В сообщении журналистам было предложено самостоятельно узнать, какие тюремные сроки будут угрожать по этой статье, в частности ознакомившись с уголовным кодексом РФ.