Украинские защитники за утро уничтожили два российских вертолета Ка-52

11:36 17 августа Киев, Украина

Военные 47 отдельной механизированной бригады сбили вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области утром 17 августа.



Об этом сообщила 47 ОМБр в Facebook.



Это уже второй вертолет, который украинские военные сбили за утро.



Первый вертолет был сбит в районе Роботино в Запорожской области. Враждебный "аллигатор" заметила огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона около 07:40 утра. Вертолет сбили одним пуском из ПЗРК.



Сегодня утром, командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что защитники Украины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении.



Защитники Украины уничтожили уже восемь российских вертолетов Ка-52. Стоимость каждого вертолета составляет около $16 миллионов.