Украинские ВУЗы попали в рейтинг лучших мировых учебных заведений

Научно-исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds составил рейтинг мировых ВУЗов. Попали туда и представители украинского высшего образования. Так, в столь влиятельный рейтинг попали восемь высших учебных заведений Украины. При этом Львовский национальный университет им. Ивана Франко попал туда впервые.

Остальные семь вузов уже бывали в рейтинге. Это КНУ им. Шевченко в столице, Киево-Могилянская академия, КПИ им. Сикорского и еще два – Национальный университет «Львовская политехника» и Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», два университета – Харьковский им. Каразина и Сумской госуниверситет.

В ежегодном рейтинге мировых университетов QS вузы оцениваются по шести индикаторам:

1. Академическая репутация - 40%

2. Репутация среди работодателей – 10%

3. Соотношение численности студентов и научно-преподавательского состава университета – 20%

4. Доля иностранцев в научно-преподавательском составе (5%)

5. Доля иностранцев в общем числе студентов (5%)

6. Число цитирований научных публикаций университета на одного сотрудника (20%)

Шесть вузов сохранили свои позиции относительно мест в прошлогоднем рейтинге: КНУ им. Тараса Шевченко (601-650), Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (701-750), Харьковский политехнический институт (651-700), Сумской государственный университет (701-750), Львовская политехника (801-1000) и Киево-Могилянская академия (1001-1200).

Наиболее высокую позицию среди украинских вузов в глобальном рейтинге занимает Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина - 511-520 места. В прошлом году он входил в тор-500 (477-е место).