Украинские войска перешли в наступление под Харьковом

13:43 05 Март Киев, Украина

Радостные новости поступили от пресс-службы Сухопутных войск ВСУ. Сегодня, 5 марта, наша армия начала успешное наступление вблизи Харькова. Как указано в сообщении, этому способствовал, в том числе, побег «доблестных» вояк из "ЛДНР" с фронта домой.

"Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых "ЛДНР". Боевики начали покидать подразделения русской армии и возвращаются в свои дома", - уточнили защитники.

В ВСУ отметили "консолидацию" вражеского войска: "Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоговорящего населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев".

Напомним, прошлой ночью Харьков подвергся очередной массированной бомбардировке. О взрывах сообщали почти из всех районов города.