Украинские военные учились отражать морской десант

12:54 07 Апрель Киев, Украина

Боевые вертолеты и десантно-штурмовые войска ВСУ провели учения по противодействию морскому десанту условного противника.
 
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования ОС ВСУ.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что украинские военные во время проведения мероприятий боевой подготовки, отработали вопросы слаженности в условиях, максимально приближенных к боевым.

"На этой неделе воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, десантники приступили к выполнению задач по противодесантной обороне морского побережья", - сообщил Наев.

В свою очередь экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.