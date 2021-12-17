Украинские военные учились отражать морской десант

Боевые вертолеты и десантно-штурмовые войска ВСУ провели учения по противодействию морскому десанту условного противника.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования ОС ВСУ.
Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что украинские военные во время проведения мероприятий боевой подготовки, отработали вопросы слаженности в условиях, максимально приближенных к боевым.
"На этой неделе воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, десантники приступили к выполнению задач по противодесантной обороне морского побережья", - сообщил Наев.
В свою очередь экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.
Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что украинские военные во время проведения мероприятий боевой подготовки, отработали вопросы слаженности в условиях, максимально приближенных к боевым.
"На этой неделе воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, десантники приступили к выполнению задач по противодесантной обороне морского побережья", - сообщил Наев.
В свою очередь экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.
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