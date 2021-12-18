Украинские ВМС провели учения с кораблями НАТО
12:36 16 Март Киев, Украина
В Черном море прошли учения ВМС
Украины с кораблями постоянной морской противоминной группы Североатлантического альянса.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС во вторник, 16 марта.
"В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", –
говорится в сообщении.
Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.
"Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", – добавили в ВМС.
Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.
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