Украинские власти поддерживают связь с азовцами - Монастырский

Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона в пятницу, 3 июня, наше правительство поддерживает связь с пленными военнослужащими батальона Азов через разведчиков.
Он выразил убеждение, что все азовцы будут освобождены, поскольку власти делают для этого все возможное.
Напомним, защитники Мариуполя находятся в плену у оккупантов с 20 мая. Киев намерен обменять бойцов.
Напомним, один из последних остававшихся на Азовстали украинских защитников Мариуполя Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") снял видео о последнем дне на окруженном российскими военными заводе. Об этом сообщает объединение BABYLON'13.
По их словам, боец Азова передал кадры документалистам. Их должен увидеть каждый.
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