Украинские власти поддерживают связь с азовцами - Монастырский

06:46 04 июня Киев, Украина

Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона в пятницу, 3 июня, наше правительство поддерживает связь с пленными военнослужащими батальона Азов через разведчиков.

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка Азов осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения", - сказал глава МВД.

Он выразил убеждение, что все азовцы будут освобождены, поскольку власти делают для этого все возможное.

Напомним, защитники Мариуполя находятся в плену у оккупантов с 20 мая. Киев намерен обменять бойцов.

Напомним, один из последних остававшихся на Азовстали украинских защитников Мариуполя Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") снял видео о последнем дне на окруженном российскими военными заводе. Об этом сообщает объединение BABYLON'13.

По их словам, боец Азова передал кадры документалистам. Их должен увидеть каждый.