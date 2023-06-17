Украинские университеты вводят новый предмет - борьба с коррупцией

11:32 17 июня Киев, Украина

Украинские университеты предлагают своим студентам новый учебный предмет, посвященный борьбе с коррупцией. Этот курс станет доступным с начала нового учебного года.

Эту новость озвучили в Офисе добропорядочности Национального агентства по предотвращению коррупции, где была разработана программа обучения.
 
"Этот проект является пилотным и учебные заведения могли принять участие, подав заявку и пройдя отбор через несколько этапов. В течение учебного семестра университеты-участники будут внедрять эту дисциплину, а затем она станет обязательной для всех национальных высших учебных заведений, в соответствии с Государственной антикоррупционной программой на период 2023-2025 годы", - сообщили в Офисе добропорядочности.
 
Основная цель данного проекта заключается в помощи студентам в изучении истории и значения понятий "коррупция" и "добропорядочность", а также в понимании роли и возможностей граждан в борьбе с коррупцией.

Дисциплина "Антикоррупция и добропорядочность" будет включена в учебные планы 10 украинских вузов, в том числе:
  • Киево-Могилянской академии;
  • Украинском католическом университете;
  • Национальном техническом университете "КПИ им. Игоря Сикорского";
  • Львовском национальном университете им. Ивана Франко;
  • Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка;
  • Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца;
  • Волынском национальном университете им. Леси Украинки;
  • Донецком государственном университете внутренних дел;
  • Государственном университете "Житомирская политехника";
  • Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича.