Украинские университеты вводят новый предмет - борьба с коррупцией

11:32 17 июня Киев, Украина

Украинские университеты предлагают своим студентам новый учебный предмет, посвященный борьбе с коррупцией. Этот курс станет доступным с начала нового учебного года.



Эту новость озвучили в Офисе добропорядочности Национального агентства по предотвращению коррупции, где была разработана программа обучения.

"Этот проект является пилотным и учебные заведения могли принять участие, подав заявку и пройдя отбор через несколько этапов. В течение учебного семестра университеты-участники будут внедрять эту дисциплину, а затем она станет обязательной для всех национальных высших учебных заведений, в соответствии с Государственной антикоррупционной программой на период 2023-2025 годы", - сообщили в Офисе добропорядочности.

Основная цель данного проекта заключается в помощи студентам в изучении истории и значения понятий "коррупция" и "добропорядочность", а также в понимании роли и возможностей граждан в борьбе с коррупцией.



Дисциплина "Антикоррупция и добропорядочность" будет включена в учебные планы 10 украинских вузов, в том числе: