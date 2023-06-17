Украинские университеты вводят новый предмет - борьба с коррупцией

Украинские университеты предлагают своим студентам новый учебный предмет, посвященный борьбе с коррупцией. Этот курс станет доступным с начала нового учебного года.
Эту новость озвучили в Офисе добропорядочности Национального агентства по предотвращению коррупции, где была разработана программа обучения.
Эту новость озвучили в Офисе добропорядочности Национального агентства по предотвращению коррупции, где была разработана программа обучения.
Основная цель данного проекта заключается в помощи студентам в изучении истории и значения понятий "коррупция" и "добропорядочность", а также в понимании роли и возможностей граждан в борьбе с коррупцией.
Дисциплина "Антикоррупция и добропорядочность" будет включена в учебные планы 10 украинских вузов, в том числе:
Дисциплина "Антикоррупция и добропорядочность" будет включена в учебные планы 10 украинских вузов, в том числе:
- Киево-Могилянской академии;
- Украинском католическом университете;
- Национальном техническом университете "КПИ им. Игоря Сикорского";
- Львовском национальном университете им. Ивана Франко;
- Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка;
- Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца;
- Волынском национальном университете им. Леси Украинки;
- Донецком государственном университете внутренних дел;
- Государственном университете "Житомирская политехника";
- Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича.
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