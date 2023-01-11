Украинские супермаркеты объявили бойкот продукции Бондюэль

15:42 11 января Киев, Украина





Компанию «отменили» такие сети, как Novus, Varus, Auchan, АТБ и Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!). Украинские торговые сети отказываются от продукции французской компании Bonduelle и убирают её с полок, после скандала с продуктовыми наборами для российских оккупантов.Компанию «отменили» такие сети, как Novus, Varus, Auchan, АТБ и Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!).

"Cеть супермаркетов Varus начала снимать с продажи продукцию Bonduelle. Несмотря на опровержение Bonduelle информации касаемо поддержки российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора", – сообщили в Varus.

"По известным причинам мы убираем с полок Novus товары ТМ Bonduelle и Greenfield [бренд принадлежит россиянам]", – расскзали в Novus.

"В связи с данной ситуацией, компания Auchan Ukraine приняла решение снять с полок продукцию бренда Bonduelle. На данный момент наши магазины выполняют это решение", – рассказали в Auchan.

"С 4.01.2023 закупка продукции этого бренда остановлена. Если что-то на полках вы еще можете увидеть, то это допродажа остатков, которые были выкуплены нашей сетью", – сообщили в АТБ.

"Мы остановили все запланированные закупки продукции Bonduelle для "Сильпо" и снимаем продукцию с полок. Дополнительно мы обратились в головной офис Bonduelle с запросом официально опровергнуть любое взаимодействие с российскими военными", – сообщили в пресс-службе Fozzy Group.

Что предшествовало Ранее в росСМИ появилась информация, что французская компания-производитель овощных консервов Bonduelle якобы поддержала российскую армию и передала им свою продукциюс пожеланием "скорейшей победы". Фото соответствующих "подарочных наборов" опубликовал паблик "Ярцево LIVE" в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

Сама же Bonduelle Group опубликовала официальное заявление, в котором опровергла эту информацию. Однако там же компания признала, что продолжает свою деятельность в россии – чтобы "обеспечить доступ населения к основным продуктам питания в россии и соседних странах".