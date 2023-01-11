Украинские супермаркеты объявили бойкот продукции Бондюэль

Украинские торговые сети отказываются от продукции французской компании Bonduelle и убирают её с полок, после скандала с продуктовыми наборами для российских оккупантов.
Компанию «отменили» такие сети, как Novus, Varus, Auchan, АТБ и Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!).
Компанию «отменили» такие сети, как Novus, Varus, Auchan, АТБ и Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!).
Что предшествовало Ранее в росСМИ появилась информация, что французская компания-производитель овощных консервов Bonduelle якобы поддержала российскую армию и передала им свою продукциюс пожеланием "скорейшей победы". Фото соответствующих "подарочных наборов" опубликовал паблик "Ярцево LIVE" в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.
Сама же Bonduelle Group опубликовала официальное заявление, в котором опровергла эту информацию. Однако там же компания признала, что продолжает свою деятельность в россии – чтобы "обеспечить доступ населения к основным продуктам питания в россии и соседних странах".
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