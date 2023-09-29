Украинские спасатели получили 10 автотранспортных мастерских - ГСЧС

17:59 29 сентября Киев, Украина

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) получили 10 автотранспортных мастерских для ремонта техники, которая используется в гуманитарном разминировании.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что автотранспортные мастерские для ГСЧС передал Всеукраинский аграрный совет и его высочество принц Людвиг Баварский.

Автомастерские оснащены необходимыми инструментами для того, чтобы оперативно ремонтировать технику спасателей, которая ежедневно выполняет задачи по гуманитарному разминированию и спасению людей во время различных чрезвычайных ситуаций.
"Мы благодарим за техническую поддержку для наших подразделений и за возможность в дальнейшем оперативно выполнять все поставленные перед ГСЧС задачи. Благодаря этим передвижным автотранспортным мастерским мы будем обслуживать технику еще быстрее и продуктивнее", — сказал временный исполняющий обязанности председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук.