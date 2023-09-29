Украинские спасатели получили 10 автотранспортных мастерских - ГСЧС

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) получили 10 автотранспортных мастерских для ремонта техники, которая используется в гуманитарном разминировании.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что автотранспортные мастерские для ГСЧС передал Всеукраинский аграрный совет и его высочество принц Людвиг Баварский.
Автомастерские оснащены необходимыми инструментами для того, чтобы оперативно ремонтировать технику спасателей, которая ежедневно выполняет задачи по гуманитарному разминированию и спасению людей во время различных чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что автотранспортные мастерские для ГСЧС передал Всеукраинский аграрный совет и его высочество принц Людвиг Баварский.
Автомастерские оснащены необходимыми инструментами для того, чтобы оперативно ремонтировать технику спасателей, которая ежедневно выполняет задачи по гуманитарному разминированию и спасению людей во время различных чрезвычайных ситуаций.
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