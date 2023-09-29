Украинские спасатели получили 10 автотранспортных мастерских - ГСЧС

"Мы благодарим за техническую поддержку для наших подразделений и за возможность в дальнейшем оперативно выполнять все поставленные перед ГСЧС задачи. Благодаря этим передвижным автотранспортным мастерским мы будем обслуживать технику еще быстрее и продуктивнее", — сказал временный исполняющий обязанности председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук.